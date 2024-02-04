شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: الالتزام بالخطة العلاجية يحمى من الانتكاسة وخطر الرجوع للإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن زائري المنصة الإلكترونية التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان يحصلون على جميع الخدمات بالمجان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الى أنه يتم عمل جلسات علاجية «الافتراضية» بالمجان لزائري المنصة.

وقالت الدكتورة منن عبدالمقصود الأمين العام لأمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن نسبة زائري المنصة من الإناث بلغت 68% مقابل 32% من الذكور، مؤكدة أن زوار المنصة بينهم 22% من المتزوجين، مقارنة بـ 78% من غير المتزوجين.

وأكدت أن المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، تهدف إلى توفير الخدمات المجانية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، لجميع الفئات العمرية من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، والتي تُعد الأولى من نوعها في إقليم شرق المتوسط، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة، التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان.