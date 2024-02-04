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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف الأسعار

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.

‏- البصل بـ 15 جنيها.

الطماطم بـ 10جنيهات .

البطاطس بـ 17جنيها.

الجزر بـ 10 جنيهات .

بطاطا بـ11 جنيها.

الخيار بـ 17.5جنيه.

الباذنجان الأبيض بـ 13 جنيها.

الكوسة بـ17 جنيها.

-الباذنجان العروس بـ 15جنيها.

الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

الفلفل الألوان بـ 50 جنيها .

‏- الليمون بـ21 جنيها.

الفاصوليا الخضراء بـ35 جنيها.

جوافة بـ 25 جنيها.

يوسفي بلدى 13.5 جنيه.

البسلة 30 جنيها.

الموز البلدى بـ 16جنيها.

 

 

 

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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