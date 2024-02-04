شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: نجرى تحقيقات بشأن فشلنا فى 7 أكتوبر ولا نصر دون عودة الرهائن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قائد الجبهة الداخلية لجيش الاحتلال: "نجرى تحقيقات بشأن فشلنا في 7 أكتوبر ولن نحقق نصرا دون إعادة الرهائن إلى منازلهم"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 27 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، وإصابة أكثر من 66 ألف، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مفقود تحت الركام وفي الطرقات، إذ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف إليهم.