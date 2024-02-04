شكرا لقرائتكم خبر عن المادة بـ20 جنيها.. خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة، اليوم الأحد، استقبال طلبات تظلم الطلاب المتضررين من نتيجة امتحانات الصف الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي).

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.

3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.

- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.