شكرا لقرائتكم خبر عن المادة بـ20 جنيها.. خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول لصفوف النقل بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر
ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل (من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي).
1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.
2- سداد الرسوم المقرره ومقدارها مبلغ (20) عشرون جنيها في المادة الواحدة وذلك طبقا للنشرة المالية الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التربية والتعليم.
3- يتم اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره ويتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه و بعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب فى التظلم أو عدم أحقيته.
- وفي حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
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