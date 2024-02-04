شكرا لقرائتكم خبر عن شكرى يستقبل نظيره الفرنسى فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الأحد، وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجوراني في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وأكد السفير أحمد أبو زيد أنه جرى اجتماع ثنائي مغلق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي الذي يقوم بأول زيارة له إلى القاهرة.

وثمن السفير أحمد أبو زيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرا لتطلع مصر للعمل سوياً للدفع بشراكة القاهرة وباريس نحو آفاق أرحب، وتعزيز تنسيقنا الوثيق بشأن التحديات المشتركة.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك بين الوزيرين تتناول تفاصيل زيارة الوزير الفرنسي إلى القاهرة وجولته الاقليمية.