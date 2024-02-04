شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يجرى مباحثات موسعة مع نظيره الفرنسى لوقف الحرب على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات ثنائية موسعة مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، بحضور وفدي البلدين، بحسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وأشار السفير أبو زيد إلى أن طاولة المحادثات تتضمن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتبادل الرؤي حول القضايا الدولية، محادثات مكثفة لتنسيق الجهود لوقف الحرب في قطاع غزة وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية.

واستقبل وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجوراني في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة. بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وأكد السفير أحمد أبو زيد أنه جرى اجتماع ثنائي مغلق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي الذي يقوم بأول زيارة له إلى القاهرة.

وثمن السفير أحمد أبو زيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرا لتطلع مصر للعمل سوياً للدفع بشراكة القاهرة وباريس نحو آفاق أرحب، وتعزيز تنسيقنا الوثيق بشأن التحديات المشتركة.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران مؤتمر صحفي مشترك يتناول تفاصيل زيارة الوزير الفرنسي إلى القاهرة وجولته الاقليمية.