شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الداخلية تنفى تأخر إصدار الجوازات لمدة شهرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بشأن إنشاء مناطق حرة عامة جديدة بالمدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المُشرف على مكتب الوزير، واللواء ياسر عباس، نائب رئيس هيئة الاستثمار، والمهندس عصام البحيري، رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار.

شكرى يستقبل نظيره الفرنسى فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية ‏ شكرى يستقبل نظيره الفرنسى فى مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية ‏ استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، الأحد، وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجوراني في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الإدارية الجديدة، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس. نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تناولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن تأخير إصدار جوازات السفر للمواطنين لمدة شهرين. وأكد المصدر أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت إليه الجماعة الإرهابية من إدعاءات لنشر الشائعات والأكاذيب لإثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأى العام. الداخلية تنفي تأخر إصدار الجوازات لمدة شهرين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم تسليم استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة من الطلاب للمدارس الأسبوع المقبل بعد عودة الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني، مشددة على ضرورة انتهاء الطلاب من تسجيل استمارة التقدم للامتحانات قبل المواعيد المحددة 22 فبراير الجارى.

حملة 100 يوم صحة نجحت فى تقديم ملايين الخدمات الصحية المجانية.. إنفوجراف لا تتوقف جهود الدولة المصرية في طريقها نحو النهوض بالقطاع الصحي، وتحسين الصحة العامة من خلال إطلاق سلسلة من المبادرات والحملات الصحية المتنوعة والتوسع فيها، ومن بينها حملة 100 يوم صحة، والتي حققت نجاحات أدت إلى تمديدها، حيث تستهدف المبادرات والحملات الصحية تقديم رعاية وخدمة طبية شاملة ومجانية، والكشف المبكر عن الأمراض المختلفة، في إطار المساعي الدؤوبة لتحصين المجتمع وحماية حياة المواطنين من الوصول لمراحل خطيرة من بعض الأمراض، بالإضافة لدور مثل هذه المبادرات في رسم خريطة صحية واضحة ومتكاملة للمجتمع المصري خاصة وأنها تضمن امتداد الخدمات الطبية إلى المناطق النائية عبر القوافل والعيادات المتنقلة، لتسهم بذلك في تخفيف العبء عن كاهل المرضى وتوسيع قاعدة المستفيدين، فضلاً عن رفع الوعي الصحي، وتقليل انتشار الأمراض والحد من الضغط على المنشآت الصحية، وهو ما لاقى بدوره إشادة واسعة من جانب الجهات والمؤسسات الدولية. حملة 100 يوم صحة نجحت فى تقديم ملايين الخدمات الصحية المجانية.. إنفوجراف نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، يوما حقليا بمحافظة الفيوم، ضمن محور التعاون مع الشركات العالمية في البرنامج الوطنى لإنتاج تقاوى الخضر، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمتابعة الدائمة للبرنامج، والتقييم المستمر لكافة نتائجه، ومخرجاته من الهجن والأصناف، للتأكد من جودتها، للتوسع فى انتاجها واتاحتها للمزارعين بأسعار مناسبة. قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إنه سيتم ربط مراكز زراعة الأعضاء ببعضها البعض، وميكنة عمليات التقدم للحصول على الموافقات وميكنة ملف المرضى، واُتُّخِذَت خطوات فى ذلك، وهناك ميكنة فى عمليات التقدم، وهناك توجيهات بالإسراع للربط الكامل بين المراكز ثم بعد ذلك الربط بين اللجنة العليا والمستشفيات. وزارة الصحة: رقمنة التقدم للحصول على موافقات زرع الأعضاء وزارة الزراعة: نجاح 5 أصناف من هجن الطماطم السلكية والإنتاج مُبشر

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضى، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

رئيس الوزراء يعقد اجتماعا بشأن مقترحات إنشاء مناطق حرة عامة بالمدن الجديدةوزارة التعليم: تسليم استمارة الثانوية العامة للمدارس الأسبوع المقبلارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ27365 شهيدا و66630 مصابا منذ 7 أكتوبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من غد الإثنين، تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا و تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4)درجات مئوية . وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه رغم هذا الارتفاع فى درجات الحرارة ستبقى الأجواء شديدة البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: ارتفاع طفيف وتدريجى بالحرارة بقيم تصل 4 درجات بداية من غد

ننشر أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد عقب هبوط سعر الذهب أمس بحوالي 400 جنيه في كافة الأعيرة المتداولة في السوق المصري وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3560 جنيها للجرام. أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 4070 جنيها. عيار 21 يسجل 3560 جنيها. عيار 18 يسجل 3051 جنيها. عيار 14 يسجل 2373 جنيها. الجنيه الذهب 28480 جنيها.

أسعار الذهب اليوم الأحد 4 فبراير 2024.. عيار 21 يسجل 3560 جنيها للجرام