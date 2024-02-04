شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: رفض مصرى فرنسى لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري على استراتيجية العلاقات بين مصر وفرنسا التي تعد راسخة، موضحا أن العلاقات خلال الفترة الماضية تطورت بحيث تحولت لاستراتيجية بالشكل الكامل، مشيرا لتطلع مصر لتطوير العلاقة في ظل وجود رؤية مشتركة بين البلدين .

وأشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا، إلى أهمية الدعم الفرنسي لمصر داخل الاتحاد الاوروبي، موضحا أن المباحثات تطرقت للحرب على غزة واهمية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار، دخول المساعدات بما يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني، الرفض التام للتهجير للفلسطينيين من الضفة وغزة، رفض الممارسات الإسرائيلية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

شدد على أهمية وقف إطلاق النار والتعامل مع القضية الفلسطينية ضمن اطار سياسي، موضحا أهمية التعامل مع القضية الفلسطينية وفق منظور سياسي لأنه الحل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولابد من تحديد إطار زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بالإضافة لضرورة حل عدة قضايا من بينها الرهائن واهمية قيام دولة فلسطينية.

تطرق وزير الخارجية للأعمال العسكرية في سوريا والعراق والوضع في جنوب لبنان، موضحا لمطالبة مصر بوقف اطلاق النار في غزة لمنع اتساع في دائرة الصراع، لافتا إلى استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين.

كما تطرق وزير الخارجية للشركات الفرنسية التي شاركت في جهود مصر التنموية.