شكرا لقرائتكم خبر عن همت سلامة: الأحزاب تنقل نبض الشارع بجلسات الحوار الوطنى لخلق حلول للتحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الكاتبة الصحفية همت سلامة رئيس التحرير التنفيذى لـ"الخليج 365"، أن المرحلة القادمة تحمل مهمة قومية كبيرة على عاتق جلسات الحوار الوطنى والمسئولين عنه فى مرحلته الثانية التى دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تهتم جلسات الحوار الوطنى المقبلة بالملف الاقتصادى على وجه التحديد.

وقالت سلامة خلال لقائها فى برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، إن "مجلس أمناء الحوار الوطنى أعلن استقبال كل التوصيات والمقترحات المختصة بالمجال الاقتصادى من الأحزاب والكيانات التى شاركت سابقًا فى الحوار الوطنى"، مشيرة إلى أن أهمية مشاركة الأحزاب متمثلة فى قدرتها على نقل صوت الشارع ونبض الرأى العام.

وأضافت أنه "سيتم مناقشة الأوضاع التى نمر بها من تضخم وغلاء أسعار، وسيتم عقد اجتماع كبير وجدولة الموضوعات وفقًا للأولويات، ورفع نتائجها بشكل دورى إلى الرئيس".

وتابعت: "الحوار الوطنى يخلق مساحة لتقديم حلول واقتراحات للحكومة، ووجود أرضية مشتركة يمكن من خلالها ترتيب الأولويات، خاصة مع فتح الباب لتقديم كل المقترحات والشكاوى حتى 11 فبراير، ويليها مناقشة جميع القضايا الاقتصادية، التى يعانى منها المصريون نتيجة التحديات العالمية".

وقالت رئيس التحرير التنفيذى لليوم السابع: "نأمل أن تخرج التوصيات بما يلمس نبض الشارع ويحقق آماله، ووضع حلول يمكن الاستفادة منها خلال المرحلة القادمة بشكل سريع جدا".