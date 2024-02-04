شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح 388 مسجدًا فى عام 2023.. البحيرة الأكثر بـ195 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت مديريات أوقاف البحيرة والمنيا وأسيوط أرقامًا قياسية في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها أو تطويرها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، خلال العام الماضي 2023م لتصبح المديريات الثلاث هي الأعلى في افتتاح وصيانة وتطوير المساجد خلال العام الماضي من 1 / 1 / 2023م وحتى 30 / 12/ 2023م، فقد بلغت المساجد التي تم افتتاحها بمديرية أوقاف البحيرة (195) مسجدًا منها ، (169) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و(26) صيانة وتطويرًا. وبلغت مساجد المنيا (105) مسجدًا، منها (94) مسجدًا إحلالاً وتجديديًا ، و(11) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وبلغت مساجد أسيوط (88) مسجدًا ، منها (81) مسجدًا جديدًا و (7) مساجد صيانة وتطويرًا ، وذلك بإجمالي ( 388) مسجدًا للمديريات الثلاث.

جدير بالذكر أن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م عدد (11580) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.

هذا وتؤكد وزارة الأوقاف أن الاهتمام الدائم بالمساجد مبنى ومعنى باعتبارها بيوت الله يأتي ضمن خطة متكاملة وطموحة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد على مستوى الجمهورية.