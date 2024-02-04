مديرية التموين بالقاهرة تضبط 6 أطنان دقيق وتحرر 349 محضرا للمخالفين

القاهرة - سامية سيد - شنت مديرية التموين بالقاهرة حملة تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط 6 أطنان من الدقيق مجهول المصدر وبدون المستندات الدالة على حيازته داخل مخبز وحلوانى بميدان العباسية وتم التحفظ على الكمية كما تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين واحالة المتهمين للنياية العامة.

تمت الحملة بتوجيهات، ناصر ثابت عبد السلام وكيل أول وزارة التموين بالقاهرة ومدير المديرية وتحت اشراف العميد محمد لبيب وكيل المديرية للرقابة، وتم تنفيذ الحملة بقيادة مجدى عبد العال مدير الرقابة التجارية، وسامح فتحى مدير الرقابة التموينية بالمديرية.

وتم تحرير 349 قضية تموينية شملت عدم وجود شهادة صحية وأغذية مجهولة المصدر وايضا تضمنت مخالفات فواتير غش تجاری واوکازيون وهمی ومزاولة عمل بدون ترخيص وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمى المقرر ومخالفات عدم اعلان عن الأسعار.

جاء ذلك فى اطار حرص تموين القاهرة على احكام الرقابة على المخابز والأسواق ومعرفه مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية وملاحقة المخالفين واتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم.

وأكد مدير تموين القاهرة انه جارى تنفيذ الحملات الرقابية ليل نهار دون توقف وفى أى مكان بالقطاعات الاربع لمحافظة القاهرة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وحذر المتلاعبين بالدعم و المستغلين والمخالفين بالملاحقة القانونية.