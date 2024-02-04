وزارة الأوقاف تعلن استمرار مبادرة حصن طفلك بالقرآن للأسبوع الثاني على التوالي

القاهرة - سامية سيد - فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعى الطفل بناء كاملًا وسليمًا، أقيمت فعاليات مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" والتى تستمر حتى 8 فبراير 2024م، من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر بستة آلاف مسجد وسط إقبال منقطع النظير.

وتتم مراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معانى المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة.

وأكد أولياء الأمور أن جهود وزارة الأوقاف غير مسبوقة فى خدمة القرآن الكريم، وأن مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" تقدم منهجًا عظيمًا فى بناء النشء فكريًّا واجتماعيًّا وأخلاقيًّا وسلوكيًّا، وتعد جيلًا قادرًا على تحمل المسئوليّة، وأن المبادرة تسهم فى تربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية والتسامح وقبول الآخر، كما تسهم فى فهم صحيح الدين، فتعلم الطفل للقرآن الكريم وبيان معانيه ومقاصد السور يساعده على طلاقة القراءة والكتابة، ويمنحه القدرة على التعبير، فضلًا عن التربية الصحيحة على الآداب والأخلاق.