وزارة الأوقاف تعلن افتتاح (120) مسجدًا مع بداية عام 2024

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف أن هذا العام (2024م ) هو عام استثنائى فى بناء المساجد وصيانتها وترميمها (إن شاء الله تعالى)، فمنذ بداية العام الحالى 2025م ترتفع وتيرة افتتاح المساجد فى مصر، فخلال شهر واحد فقط (شهر يناير2024م)، تم افتتاح (80) مسجدًا، منها (64) مسجدًا جديدًا أو إحلالا وتجديدًا و (16) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما سيتم افتتاح ( 23 ) مسجدًا خلال هذا الأسبوع الجارى، منها : افتتاح مسجد الفردوس بمحافظة الشرقية يوم الأربعاء القادم، و(22) مسجدًا الجمعة القادمة، منها: ( 19) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ وهى الأرقام التى تشير إلى افتتاح نحو مسجدين إلى ثلاثة يوميًّا.

وبذلك يصل إجمالى ما تم افتتاحه من1 / 1 / 2024م حتى الجمعة 9/2/2024م (120) مسجدًا، منها (98) إحلالًا وتجديدًا، و(22) صيانة وتطويرًا، كما بلغ ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 558) مسجدًا منها ( 435 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى9 / 2 / 2024م عدد ( 11580 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.