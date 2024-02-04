شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفرنسى: دور مصر كبير فى حل النزاع بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، أن مصر دولة كبير وشريك استراتيجي للدولة المصرية، موضحا أن مصر طرف رئيسي لإيجاد حل للنزاع في الشرق الأوسط، موضحا أن مصر يمكنها الاعتماد على فرنسا بشكل كامل لاستقرارها وامنها.

وأشار وزير خارجية فرنسا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، إلى رفض بلاده لاي عمل يستهدف تهجير الفلسطينيين، موضحا أن بلاده تدرك التوتر في البحر الأحمر والتوتر في غزة وليبيا والسودان، مؤكدا أن بلاده تدعم استقرار مصر اقتصاديا سواء بشكل فردي او داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

لفت إلى أن بلاده ستدعم مصر في برامج الإصلاح الاقتصادي، موضحا أن هناك جهود مصر متميزة لادخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشيرا إلى التزام مصر لتسهيل إيصال مساعدات فرنسا بحرا جوا، لافتا إلى أن بلاده أارسلت ألفي طن مساعدات للفلسطينيين واستقبال الجرحى في المستشفي الميداني، مشددا على اهمية العيش بين الفلسطينيين والإسرائيليين في سلام وآمان، ويجب أن يكون قطاع غزة جزء من الدولة الفلسطينية المستقبلية، مشيرا لوجود تحركات لإقرار وقف إطلاق النار في غزة.