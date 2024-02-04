شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مجالات عديدة لزيادة حجم التبادل التجارى مع فرنسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن العلاقات الثنائية بين مصصر وفرنسا وتعزيزها مستمرة في القضايا الإقليمية والدولية، وكذلك الشق الاقتصادي، وإسهام فرنسا في دعم جهود مصر التنموية ودعمها لمشروعات البنية الأساسية والنقل، وجذب الشركات الفرنسية وهناك مجالات عديدة لزيادة حجم التبادل التجاري.

وأشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، إلى وجود حرص في تعزيز التعاون في العلاقات الثقافية، مؤكدا رغبة مصر في الاستفادة من النظم التعليمية في فرنسا، والارتباط الثنائي والرغبة المشتركة في دعم العلاقات الثنائية.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر وفرنسا تجمعهما الالتزام بميثاق الامم المتحدة وخصوصية الدول والمصالح المشتركة، العمل بشكل إيجابي لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الدعم الفرنسي لإقامة الدولة الفلسطينية وانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة.