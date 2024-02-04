شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية فرنسا يؤكد من القاهرة ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ستيفان سيجورني وزير خارجية فرنسا على أهمية وقف إطلاق نار دائم في غزة، مشيرا إلى أهمية الدفع بوقف إطلاق النار في القطاع خلال جولته الإقليمية.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية سامح شكري، الأحد، أن العلاقات الثنائية وتعزيزها مستمرة في القضايا الإقليمية والدولية وكذلك الشق الاقتصادي، إسهام فرنسا في دعم جهود مصر التنموية ودعمها لمشروعات البنية الأساسية والنقل، وجذب الشركات الفرنسية وهناك مجالات عديدة لزيادة حجم التبادل التجاري.

أشار وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية فرنسا ستيفان سيجورني، إلى وجود حرص في تعزيز التعاون في العلاقات الثقافية، مؤكدا رغبة مصر في الاستفادة من النظم التعليمية في فرنسا، والارتباط الثنائي والرغبة المشتركة في دعم العلاقات الثنائية.

وأوضح وزير الخارجية أن مصر وفرنسا تجمعهما الالتزام بميثاق الامم المتحدة وخصوصية الدول والمصالح المشتركة، العمل بشكل إيجابي لإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن الدعم الفرنسي لإقامة الدولة الفلسطينية وانهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في المنطقة.