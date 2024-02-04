شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالاسم ورقم الجلوس فى 13 محافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتمد عدد من المحافظين نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسب نجاح متفاوتة في كل محافظة، ويتساءل الطلاب وأولياء الأمور، عن كيفية الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024 لصفوف النقل ونتيجة الشهادة الإعدادية.

وينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية في السويس، ونتيجة الشهادة الإعدادية في مطروح، ونتيجة الشهادة الإعدادية في بنى سويف ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في البحيرة ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في الإسماعيلية ، ونتيجة الشهادة الإعدادية في شمال سيناء، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى بورسعيد، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الوادى الجديد، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى الجيزة، ونتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة على النحو التالى:

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بنى سويف اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة البحيرة اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الدقهلية اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة كفر الشيخ اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسماعيلية اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة شمال سيناء اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة بورسعيد اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الإسكندرية اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الجيزة اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة القاهرة اضغط هنا

أو من خلال موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة والبوابة الإلكترونية اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة السويس اضغط هنا

-نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة مطروح اضغط هنا

- نتيجة الشهادة الإعدادية لمحافظة الوادى الجديد اضغط هنا