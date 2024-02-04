شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يؤكد خلال جلسة "الشيوخ" تقديم الدولة كافة الدعم للقطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الزراعة السيد القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الأحد، أن الدولة تُقدم كل الدعم للقطاع الخاص بالتوسع.

ووجه "القصير" حديثه لعبد العزيز قائلا ً:" لدينا استعداد للرخصة الذهبيه ولدينا خطط للتوسع في التصنيع الزراعي بما يعود علي الناتج القومي، بمعاونة القطاع الخاص ونرحب بهم فورا ".

وكان النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، قد طالب بالتوسع في الصناعات الزراعية، مؤكدا أنه من الممكن أن تحصل أربع أضعاف سعر المنتج قبل التصنيع، بالإضافة إلي إنشاء محطات تصديرية بعواصم المحافظات حتي يمكننا إحداث نشاط في هذه الصناعة بكل الأقاليم .

وقال "عبد العزيز"، في حديثه إلي وزير الزراعة :" انتمي إلى محافظة الدقهلية وهذه المحافظة الزراعية الكبرى وللأسف لا يوجد محطة تصدير للحاصلات الزراعية واحده وأناشد وزير الزراعة والحكومة بالتوسع في محطات التصدير وتسهيل إصدار تراخيص محطات التصدير علي ان تكون نشاطها مدي حياتها تصدير ".

وشدد عبد العزيز علي ضرورة إنشاء مصانع للحاصلات الزراعيه، وضرورة إقرار ضوابط للتصدير الحقيقي فالعائد لايمكن مقارنته بأي دولة من دول الجوار مع اعتماد رقابه حكوميه فعالة علي العائدات ومخططات التصدير للمنتجات، مشيراً إلي أن التصدير يحتاج إلى منتج جيد وسعر تنافسي وللأسف هناك محاصيل أقل جوده في التقاوي وأغلي أسمدة .