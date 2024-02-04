شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تبدأ الصوم الكبير 11 مارس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، بينما يختتم بالعيد فى 5 مايو 2024 بمعدل 55 يوما. وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر السابق فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوم والأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط. ويتسم الصوم الكبير بالنسك الشديد عكس حالة الفرح التى يعيشها الأقباط فى صوم الميلاد السابق، لذا وضعت الكنيسة الصوم الكبير فى أصوام الدرجة الأولى التى يمنع خلالها تناول المأكولات البحرية، والاكتفاء بالمأكولات ذات الطابع النباتى فقط كما تنظم الكنيسة القداسات بشكل يومى.

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