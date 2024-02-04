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الرئيس السيسى يتابع مع وزير العدل قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين

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القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الانتهاء من صياغة مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة، ومن بينها قانون الأحوال الشخصية للمواطنين المسيحيين، الذي يمثل أول قانون متكامل وموحد ومفصل في هذا الخصوص.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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