شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استمرار العدوان الأمريكي البريطاني لن يحقق أي هدف وسنواصل دعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة الحوثى باليمن قبل قليل، أن استمرار العدوان الأمريكي البريطاني لن يحقق أي هدف، مؤكدين أن قرارهم بدعم قطاع غزة لن يتأثر بالهجوم، جاء ذلك وفقا لما أفادت قناة القاهرة الإخبارية من خبر عاجل.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، اليوم الأحد، تدمير صاروخ كروز مضاد للسفن في اليمن.

وقالت المركزية الأمريكية، في منشور لها على موقع "إكس" أوردته قناة "الحرة" الأمريكية ، "إنه في يوم الأحد الموافق 4 فبراير 2024 صباحا، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة ضمن إجراء للدفاع عن النفس ضد صاروخ كروز حوثي مضاد للسفن معد للإطلاق وموجه ضد السفن في البحر الأحمر".

وأضافت أن القوات الأمريكية حددت الصاروخ من طراز كروز في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنه يمثل تهديدا وشيكا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيحمي حرية الملاحة ويجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية.