شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات التطوير والرصف فى الحوامدية وأبو النمرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية على المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق مدينة الحوامدية ومركز أبو النمرس لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات والوقوف على جميع المعوقات لايجاد حلول سريعة لها، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وتفقد نائب المحافظ أعمال الخطة الاستثمارية للعام الحالي 2023 / 2024 للتطوير والرصف بمدينة الحوامدية، وتابع أعمال التوسعة ووضع البلدورات وطبقة السن بشارع محمد متولي الشعراوي بداية من طريق مصر أسيوط حتى كورنيش النيل تمهيدا لبدء أعمال الرصف.

ووجه النائب برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة، كما تابع النائب أعمال إصلاح خط مياه الشرب بشارع صلاح سالم.

وتفقد نائب المحافظ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الخلفية لمركز الشرطة واستكمال أعمال التطوير والرصف بشارع 6 أكتوبر بمدينة أبو النمرس.

واختتم النائب جولته الميدانية بتفقد التجهيزات النهائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية نزلة الأشطر ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية بني يوسف بمركز أبو النمرس.

وشدد النائب على نهو الأعمال في المواعيد المحددة لدخول مشروعات الصرف الصحي الخدمة الفعلية.

رافق نائب المحافظ خلال جولته الميدانية هاني السيسي

رئيس مدينة الحوامدية، وحامد سلامة رئيس مركز أبو النمرس، ومحمود شحاتة مستشار شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالجيزة لقطاع مياة الشرب، وخالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومي صلاح المشرف العام على مشروعات جنوب الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعزه إبراهيم المشرف العام على مشروعات شمال الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومحمد البديوي رئيس قطاع جنوب الجيزة لمياه الشرب بشركة مياه الجيزه، ومسؤلي شركة كهرباء جنوب القاهرة والشركات المنفذة للأعمال.