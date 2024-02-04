رئيس حماية المستهلك يضبط 4 أطنان سكر قبل بيعها بأسعار مرتفعة فى الجيزة..صور

القاهرة - سامية سيد - قاد إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك حملة رقابية مكبرة وموسعة بمنطقتى حدائق الأهرام وفيصل بنطاق محافظة الجيزة، مع مأمورى الضبط القضائى من الإدارة العامة للرقابة على الأسواق - إدارة التحريات، لتحقيق الانضباط فى الأسواق ومنع أية مُمارسات ضارة غير مُنضبطة فى حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، وحجب السلع عن التداول، ومُتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أى تاجر مُخالف مُستغل، لإعادة تحقيق الانضباط فى الأسواق.

وأكد إبراهيم السجينى "رئيس جهاز حماية المستهلك حرص الجهاز على مواصلة الضربات الرقابية النوعية بمختلف محافظات الجمهورية بالتزامن مع الحملات المركزية التى يشنها الجهاز لتحقيق الإنضباط فى الأسواق وعدم التهاون مع المُخالفين والضرب بيد من حديد ضد أى تاجر مُخالف مُستغل، مشيراً إلى أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من دولة رئيس مجلس الوزراء أهمية دور الجهاز فى ضبط أسعار السلع فى الأسواق مؤكدا على التنسيق والتعاون مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة لتحقيق الإنضباط والإستقرار وإستمرار إتاحة السلع الأساسية للمواطنين بالأسعار المناسبة.

وفى هذا الإطار، تواجد رئيس الجهاز برفقة مأمورى الضبط القضائى بمنطقة حدائق الأهرام، وتم المرور والتفتيش على المنشآت التجارية فى مجال بيع المواد الغذائية، وتم رصد العديد من المخالفات من بينها ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتى السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر - تداول سلع غذائية بالأسواق منتهية الصلاحية وأخرى غير مدون عليها أى بيانات )، وقام مأمورى الضبط فى الحملة بإتخاذ كافة الإجرءات القانونية وتحريز المضبوطات، تمهيدا لإحالة المخالفين للنيابة العامة

وعلى جانب آخر، أشاد المواطنين المتواجدين بالمنطقة أثناء وجود الحملة، بدور الحكومة فى الإجراءات التى إتخذتها الدولة من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأٍسعار، مطالبين الحكومة وجهاز حماية المستهلك بإستمرار تشديد الرقابة على الأٍسواق لإستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة .

وعلى جانب آخر، توجهت الحملات الرقابية بقيادة السجينى لمنطقة فيصل بنطاق محافظة الجيزة، وتم المرور والتفتيش على المنشآت التجارية فى مجال بيع المواد الغذائية، وبالمرور والتفتيش على المنشآت تبين وجود محل تجارى بمنطقة الطوابق لديه كميات كبيرة من سلعة السكر محجوبة عن التداول بلغت الكمية 4 طن، وفى حال بيعها للجمهور يتم بيعها بسعر 60 جنيهاً، وعلى الفور أمر رئيس الجهاز أعضاء الحملة بتحرير محضر بالواقعة وطرح السكر لجمهور فى الحال بالسعر الرسمى وهو 27 جنيه، وتم بيع كل الكمية المُنضبطة فى وجود أعضاء الحملة، كما تم رصد بعض المخالفات من ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتى السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر )، وعلى الفور تم تحرير المحاضر للمخالفين وتحريز المضبوطات، تمهيدا لعرضها على النيابة العامة .



- وتم رصد العديد من المخالفات من بينها ( عدم الإعلان عن الأسعار - البيع بأزيد من السعر المعلن وخاصة لسلعتى السكر والأرز – تداول منتجات غذائية مجهولة المصدر )، وقام مأمورى الضبط فى الحملة بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، تمهيدا لإحالة المخالفين للنيابة العامة

وأشاد المواطنين المتواجدين بالمنطقة أثناء وجود الحملة، بدور الحكومة فى الإجراءات التى اتخذتها الدولة من أجل إحكام الرقابة والسيطرة على الأٍسعار، مطالبين الحكومة وجهاز حماية المستهلك باستمرار تشديد الرقابة على الأٍسواق لاستمرار إتاحة السلع بالأسعار المناسبة، كما أثنى المواطنين على القرار الذى اتخذه الجهاز فى بيع سلعة السكر، موضحين أن هذا المحل لديه كميات كبيرة من السكر ولا يقوم ببيعها للمواطنين وفى حال بيعها يقوم ببيعها بسعر 60 جنيه .

وأشار رئيس الجهاز أن حملات الجهاز الرقابية مستمرة فى الشارع لحين عودة الانضباط فى الأسواق مؤكداً أن الجهاز لن يدخر جهداً فى اتخاذ أية إجراءات رقابية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، والتصدى بكل قوة لأى تاجر مُخالف مُستغل يقوم بحجب السلع أو البيع بأزيد من السعر ،مؤكدا على إحالة المخالفين للنيابة العامة، مُشدداً على استمرار تكثيف الحملات على مدار الساعة والتواجد الميدانى لكافة أفراد الجهاز والعمل بالطاقة القصوى خلال الفترة الحالية لإعادة الانضباط فى الأٍسواق، والتصدى بكل حزم وجدية لمُحتكرى السلع ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين وخاصة عدم الإعلان عن الأسعار أو رفع أسعار السلع .

ويُهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والالتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضى يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01000000329 .