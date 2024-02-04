شكرا لقرائتكم خبر عن 25 % تراجعًا في أسعار الدولار بالسوق السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدولار في السوق السوداء تراجع بحوالي 25% حيث شهد سعر الدولار في السوق الموازي "السوق السوداء" هبوط ملحوظ خلال الأيام الماضية، بعد أن سجل مستويات وصلت إلى 70 جنيهاً بدأ الدولار في الموازي رحلة هبوط إلى مستويات وصلت إلى 56 جنيها في التداولات الآن بنسبة انخفاض وصلت 25%.

جاء ذلك بعد أن واصلت الحكومة مساعيها للسيطرة على حركة الدولار في السوق الموازي بعد ارتفاعات غير مبررة الأيام الماضية وصلت بالأسعار لمستويات غير مسبوقة مع اشتداد المضاربة، ونجحت الحملات الأمنية بجانب بعض الأخبار الاقتصادية الإيجابية ورفع أسعار الفائدة في حدوث تراجعات ملحوظة في سعر الدولار بالسوق السوداء.

وجاء الهبوط الملحوظ في دولار السوق الموازي بعد معلومات عن اقتراب دخول سيولة دولارية ضخمة خلال الفترة القادمة من بعض المشروعات التي يجرى تجهيزها مع بعض الاستثمارات الجديدة، وكذلك رفع صدور قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % إضافة إلى حدوث حملات قوية على تجار السوق الموازي.

سعر الدولار في مصر يسجل في السوق المصرفي الرسمي مستويات بين 30.75 إلى 30.58 جنيها في التداولات الفوري اليوم الأحد 4 فبراير 2024 في كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي الرسمي.