شكرا لقرائتكم خبر عن ظهرت الآن.. استعلم عن نتيجة أولى وثانية ثانوى 2024 فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، الآن، نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلكترونيًا؛ للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

ويمكن لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في الجيزة الاستعلام عن النتيجة الآن بالرقم القومي أو رقم الجلوس من خلال الرابط التالي:

وأتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ولأول مرة نتيجة صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والثانوية بالإضافة إلى نتيجة الشهادة الإعدادية، إلكترونيًا من خلال موقعها، للتسهيل على الطلاب وأولياء الأمور.

وأعلنت المديرية نتائج الطلاب داخل المدارس على أيام متتالية وبشكل موحد على مستوى المحافظة، حيث أعلنت الأربعاء 31 يناير الماضي نتائج الصفوف (الرابع والخامس الابتدائي والأول الإعدادي)، وأعلنت الخميس 1 فبراير الجاري نتائج الصفين (السادس الابتدائي والثاني الإعدادي)، وذلك في كشوف واضحة بلوحة الإعلانات داخل المدارس، ودون تحصيل أي مبالغ تحت أي مسمى.

وبدأت الإدارات التعليمية في محافظة الجيزة تلقي طلبات تظلم الطلاب المتضررين من نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

يُذكر أن طلاب المدارس بدأوا إجازة منتصف العام، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 25 يناير الماضي، وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن اجازة نصف السنة لطلاب المدارس بدأت رسميا حسب الخريطة الزمنية للعام الدراسي السبت 27 يناير وتستمر حتى 9 فبراير المقبل، ويعود الطلاب للفصل الدراسي الثانى 10 فبراير 2024.