شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة نتائج أولى وثانية ثانوى بالجيزة بالمدارس الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأعلنت المديرية قبل قليل نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك على الرابط التالي: ‏ https://www.gizaedu.net . جاء ذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز