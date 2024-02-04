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إتاحة نتائج أولى وثانية ثانوى بالجيزة بالمدارس الثلاثاء المقبل

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القاهرة - سامية سيد -  

وأعلنت المديرية قبل قليل نتائج امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة وذلك على الرابط التالي:

‏ https://www.gizaedu.net .

 

جاء ذلك تيسيرًا على الطلاب وأولياء الأمور لتوفير الوقت والجهد كذلك المساهمة في تحليل بيانات صفوف النقل لتحديد نقاط القوة والضعف لوضع البرامج العلاجية لمواجهة التحديات للارتقاء بالمنظومة التعليمية. 

 

 

 

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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