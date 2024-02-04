شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وهولندا ينفذان إنزالين جويين على محيط المستشفى الميدانى الأردنى "غزة/77" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذت طائرات تابعة لسلاح الجو الملكى الأردنى وسلاح الجو الهولندى إنزالين جويين على محيط المستشفى الميدانى الأردنى "غزة/77".

وذكرت القوات المسلحة الأردنية -فى بيان اليوم /الأحد/- أن المساعدات التى تم إنزالها احتوت على مواد إغاثية وإنسانية وطبية بواسطة صناديق مخصصة مزودة بمظلات موجهة بنظام تحديد المواقع العالمى (GPS)، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة وضمن التوقيتات اللازمة.



وتأتى هذه العملية بتنفيذ من خلال طواقم مشتركة من كلا الجانبين، تأييداً من الجانب الهولندى للموقف الأردنى الثابت من القضية الفلسطينية، ودعماً للجهود الأردنية الإنسانية لمساندة سكان قطاع غزة، ودورها المحورى المهم الذى تقوم به فى توحيد الجهود الدولية وإيصال المساعدات.



وأكدت القوات المسلحة الأردنية أنها مستمرة فى تقديم كل أشكال الدعم والمساندة لسكان غزة، تخفيفاً عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة، ومساندة القطاع الصحى فى القطاع، وتوفير ما يلزم من المستلزمات الطبية لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى والجرحى والمصابين.