شكرا لقرائتكم خبر عن معرض القاهرة للكتاب يتخطى الـ4 ملايين زائر خلال 11يومًا من الانطلاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تجاوز إجمالي عدد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته ال55، خلال 11 يومًا من فتح أبوابه للجمهور، حاجز 4 ملايين زائر، حيث وصل عدد زائريه اليوم الأحد 4 فبراير 2024، نحو 288,785 زائرًا، ليصل إجمالي عدد الزائرين حتى الآن إلى 4,097,409 زائرًا، مُحققًا بذلك، الرقم الأكبر منذ انتقال المعرض لمقره الجديد، بمركز مصر للمعارض الدولية.
ويشهد معرض القاهرة الدُولي للكتاب، غدًا، الإثنين، فعاليات "يوم الثقافة والتراث الفلسطيني" ، حيث تُنظم به وزارة الثقافة، سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة، منها ندوات "دور مصر في القضية الفلسطينية"، بالتعاون مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، ويتحدث فيها الدكتور صبحي عسيلة، والدكتور ضياء رشوان، واللواء محمد إبراهيم الدويري، وندوة "مستقبليات الوضع الفلسطيني الراهن"، بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، يتحدث فيها الدكتور رياض الخضري، والنائب طارق الخوري، والنائب طارق رضوان، والسفير محمد العرابي، وندوة "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومي المصري من وعد بلفور إلى طوفان الأقصى"، ويتحدث فيها النائب أحمد مقلد، والسفير بركات الفرا، اللواء محمد الغباري، والدكتور محمد فايز فرحات.
كما تشتمل فعاليات اليوم على إقامة ورشة للخط العربي بجناح صندوق التنمية الثقافية، و عرض لكورال أطفال فلسطين على مسرح بلازا ، وعدد من الفعاليات بجناح الطفل أهمها: افتتاح معرض "فلسطين في عيون أطفال مصر"، ورش تلوين "المسجد الأقصى"، رسم على الوجوه "علم فلسطين"، ورشة للخط العربي "في حب فلسطين"، ورشة حكي "فلسطين العربي، لقاء حول كتاب "القدس" للدكتورة صفية إسماعيل، وغيرها.
تقام الدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى تختتم فعالياتها يوم 6 فبراير 2024، تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، فى الفترة من 25 يناير الجارى حتى 6 فبراير، وتحل عليها مملكة النرويج ضيف شرف، وتم اختيار اسم عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشارونى، شخصية معرض كتاب الطفل.
والمعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، والدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، بمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو ما يؤكد حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز