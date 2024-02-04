شكرا لقرائتكم خبر عن المستندات المطلوبة لإلغاء ترخيص محل عام فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكن من خلال المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة التقدم بطلب لإلغاء ترخيص محل تجاري أو صناعي أو عام، باتباع الخطوات والإجراءات التالية، حيث شهدت المحافظة إنشاء وتطوير 20 مركزًا تكنولوجيًا مجهزًا بأحدث الوسائل لتقديم ما يحتاجه المواطنين من خدمات حكومية ومعاملات يومية بسهولة ويسر.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

في حالة طلب الإلغاء من المرخص له الأصلي أو وكيله:

-أصل رخصة المحل أو مستخرج رسمي منها في حالة فقدها.

-صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب الترخيص المطلوب إلغاؤه أو الوكيل عنه بموجب توكيل رسمي خاص بإلغاء الترخيص، وفي هذه الحالة يرفق أصل التوكيل بالطلب.

-موافقة مديرية التموين والتجارة الداخلية بالنسبة للمحال ذات الصلة بالحصص التموينية.

-إيصال سداد رسوم التفتيش عن العام الحالي.

-ما يفيد إخطار مصلحة الضرائب بالإلغاء.

-موافقة من مكتب القوى العاملة الذي تتبعه المنشأة على إلغاء الترخيص.

في حالة وفاة المرخص له الأصلي يضاف للمستندات السابقة ما يلي:

-توكيل رسمي خاص من الورثة لأحدهم أو وكيل عنهم لاتخاذ إجراءات الإلغاء.

-إعلام وراثة.

-موافقة النيابة الحسبية (في حالة وجود قصر).

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-فحص الأوراق والمستندات بمعرفة الإدارة الهندسية المختصة.

-تلقي الخدمة.

جديرٌ بالذكر أن المراكز التكنولوجية عملت على تطوير إدارة خدمات المواطنين للحصول على الخدمات الحكومية "المحليات" بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها وتحسين أسلوب الرقابة، كما ساعدت على توفير قواعد بيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين، حيث تتيح عشرات الخدمات للمواطنين، منها: رخص الإشغالات، وبيانات الصلاحية، والحصول على صورة طبق الأصل من المستندات، وتراخيص المصاعد والإعلانات والمحلات وما يتعلق بها، وتوصيل المرافق، والمعاينات والترميم والهدم، وغيرها من الخدمات المتعلقة بكل إجراء من الإجراءات السابقة.