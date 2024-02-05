شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية استخراج تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة بالجيزة.. الشروط والخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، خدمة استخراج تصريح بتوصيل مرافق للمباني القديمة، وذلك باتباع الخطوات والإجراءات التالية، حيث تشمل الخدمات المقدمة بالمراكز "خدمات المرافق والمحليات - وكافة أنواع التراخيص من "محلات، وإشغالات، وإعلانات، وهدم، وبناء، وتعلية، وترميم، وتعديل"، فضلاً عن طلبات توصيل مرافق "كهرباء، ومياه"، وغيرها.

أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة

-تقديم الطلب من خلال مالك العقار أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق).

-عدم وجود قرار ترميم وفي حالة وجوده يتطلب شهادة بإتمام الترميم.

-عدم وجود مستحقات متأخرة.

ثانيًا: المستندات المطلوبة

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار.

-صورة رخصة المباني.

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررًا عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

ثالثًا: الإجراءات

-ملء النموذج الخاص بالخدمة.

-تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.

-سداد رسوم المعاينة.

-بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.

-تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.

وتهدف المراكز التكنولوجية إلى ميكنة العمل لتحسين الأداء وربط الإدارات مع بعضها البعض من خلال شبكة معلومات داخلية، وإحداث تنمية بشرية للعاملين تمكنهم من التعامل مع الجمهور بشكل مميز، وتحقيق التكامل بين كافة الوسائل التكنولوجية الأخرى التى تقدم الخدمات للمواطنين وربط جميع الخدمات التى تقدم من خلال شبكة موحده لخدمة المواطن وراحته، بالإضافة إلى فصل طالب الخدمة عن مؤديها والحصول على الرضاء الكامل للمواطن عن مقدم الخدمة وجودة الخدمة والوقت المستغرق فى إنجاز الخدمة.