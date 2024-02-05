شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تعلن إقامة أكبر معرض للسلع قبل شهر رمضان وطرح أكثر من 80 سلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى لاستقبال شهر رمضان الكريم بمضاعفة كميات المعروض من السلع الغذائية والبقوليات والخضراوات واللحوم والدواجن بمنافذها الثابتة والمتحركة بتخفيضات تتراوح بين 25-30%، لرفع العبء عن المواطنين، وذلك من خلال منافذ الوزارة الثابتة والمتنقلة، فى اطار مبادرة " خير مزارعنا لاهالينا "، حيث يتم الاستعداد حاليًا لاقامة أكبر معرض للسلع الغذائية بمبنى الزراعات المحمية التابع للوزارة فى الدقى.

وتطرح الوزارة فى منافذها نحو أكثر من 80 سلعة، منها أنواع اللحوم المختلفة البلدى والمجمد، والدواجن بأنواعها "البط ، الفراخ، والكبد، والحمام ، والسمان " وأيضا الأسماك، والسلع الغذائية الأخرى.

أوضح المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمسئول عن المنافذ أنه يتم طرح الخضار والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية واللحوم المجمدة ومصنعاتها واللحوم البلدية والضانى والدواجن المجمدة ومصنعاتها والأسماك المجمدة و العسل وزيت الزيتون والألبان ومصنعاتها، وتوفير جميع السلع الغذائية بأسعار تنافسية وذات جودة عالية، فى إطار العمل على ضبط الأسعار بتخفيضات تصل إلى 30%، تخفيفاً عن كاهل محدودى الدخل.

أضاف صالح أنه يتم حشد جهود الجهات الانتاجية التابعة للوزارة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، وأن يكون للوزارة دور إيجابي ومباشر في خدمة ودعم المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار، من خلال ضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية باسعار مخفضة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، بكافة منافذها الثابتة المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، و المتحركة التى تجوب القرى والمحافظات المختلفة.

وأكد مستشار وزير الزراعة، استمرار مبادرة الوزارة: "من خير مزارعنا لأهالينا"، في توفير السلع والمنتجات للمواطنين، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق لافتا الى ان هناك توجيهات من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، باستمرار التواجد بكافة المحافظات، وتكثيف ضخ السلع والمنتجات بمنافذ الوزارة في كافة المحافظات، فضلا عن دعمها بالمنافذ المتحركة.

أوضح مستشار وزير الزراعة أن منافذ وزارة الزراعة متواجدة أمام ديوان الوزارة بالدقى والمصالح الحكومية بالقاهرة والجيزة وكذلك فى بعض الميادين العامة للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار فى محافظات: كفرالشيخ، اسيوط، الاسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن كميات كبيرة ايضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة.

وتمتلك وزارة الزراعة مزارع لإنتاج اللحوم الى جانب زراعات محمية تابعة لوزارة الزراعة، ومزارع لإنتاج البيض والدواجن بأسعار محفضة للغاية مقارنة بالأسعار الخارجية لمواجهة ارتفاع الأسعار، أما التصنيع قالت مصادر مسئولة بالوزارة إنها لا تصنع المنتجات الغذائية بغرض الربح، ولكنها تصنع المنتجات لخدمة المواطنين ومواجهة الغلاء.

كان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى قد كلف المسئولين عن منظومة المنافذ بالوزارة بضرورة الالتزام بالأسعار المخفضة والمعلنة من الوزارة، مع ضرورة أن تكون بجودة عالية نظرا لثقة المستهلك في السلع المعروضة في المنافذ التابعة للوزارة .