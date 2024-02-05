شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف سر بطء التعافى من أدوار البرد والأنفلونزا.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لكورونا بوزارة الصحة إن الوقاية مهمة وتجنب الإفراط فى تناول المضادات الحيوية مهم حتى لا نتسبب في خلق أجيال جديدة من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وتابع: السر وراء الإصابة بادوار البرد بشكل مزمن وطول فترة التعافى من الإنفلونزا والكورونا والفيروس المخلوى هو الإفراط فى تناول المضادات الحيوية ما تسبب فى مقاومة البكتيريا بشراسة، واستكمل: أصبح هناك ظهور لبكتيريا لا تبدى استجابة أبدا للمضادات الحيوية وقد تتسبب فى تدهور الحالات وتسبب الوفاة.

وأضاف الدكتور حسام حسنى أن الأفضل هو اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية والحصول على اللقاحات وتعزيز المناعة بشكل مستمر واستشارة الطبيب عند الإصابة بالمرض بشكل عام ويجب الحد من صرف المضادات الحيوية إلا بوصفة طبية، وقال: لا يوجد متحورات جديدة لفيروس الأنفلونزا أو كورونا ولكن ليس الخوف من المتحور لأن الفيروسات تتحور باستمرار لتتكيف مع العائل الدى تعيش فيه.

وأوضح أن الأبحاث العلمية مستمرة فى الكشف عن الجديد للتعامل مع الفيروسات بشكل لحظى مؤكدا أن فترة الشتاء هى فترة انتشار للأمراض التنفسية والحل الأفضل الحصول على اللقاحات.

وأضاف أن المتحور الجديد لكورونا ليس شديدا، حيث أصبح لدينا نوع من الاطمئنان حيث كل ما يحدث متحور تكون شدته أقل، فلا يوجد نهجان أو صعوبة في التنفس ولا نقص في الأكسجين.

وتابع حسام حسنى: "الدور ليس شديدا والمريض يشعر بارتفاع في درجة حرارة وتكسير في الجسم وهمدان ورغبة شديدة في النوم، وبعض الناس يكون لديهم قلق، وإذا أصبت بهذا المتحور لا بد أن ترتاح، والدخول للعناية المركزة لم نعد نحتاجه مثل الماضي".