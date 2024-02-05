شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الإثنين 5/2/2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الإثنين فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 12:09 ص

موعد صلاة العصر 12: 3

موعد صلاة المغرب 5:35 م

موعد صلاة العشاء 6:53

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 12:14

موعد صلاة العصر 3:15

موعد صلاة المغرب 5:37 م

موعد صلاة العشاء 6:57 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:11

موعد صلاة الظهر 12:05 م

موعد صلاة العصر 3:07 م

موعد صلاة المغرب 5:30 م

موعد صلاة العشاء 6:49 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01

وقت صلاة الظهر 11:57

موعد صلاة العصر 3:03 م

وقت صلاة المغرب 5:26 م

وقت صلاة العشاء 6:43 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:05 ص

موعد صلاة الظهر 12:03 ص

موعد صلاة العصر 13: 3

موعد صلاة المغرب 5:38 م

موعد صلاة العشاء 6:52