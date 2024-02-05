شكرا لقرائتكم خبر عن ‎تعرف على استراتيجية تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بذلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى جهودًا كبيرة في تعزيز تنافسية الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تصدر الدولة الفائض عن الاحتياج المحلى والسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح، الفراولة، البطاطس وغيرها من المنتجات.

‎ويستهدف التصدير تدعيم الفلاح والمزارع المصري وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه وذلك للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة حيث فى بعض الأحيان يكون المنتج المحلى أكثر من الاحتياجات واذا لم يتم إيجاد سوق خارجي له قد يضطر الى بيعه بأقل من التكلفة، الأمر الذي يؤثر على الاستدامة.

‎ووضعت الوزارة استراتيجية لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية استهدفت عدد من المحاور التى سنتعرف عليها فى التقرير التالى:

‎1- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

2‎-تنمية الأسواق التصديرية الحالية .

‎3- فتح أسواق جديدة.

4- التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة “المجمدة – المجففة – العصائر “.

5- الترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية .

6- تفعيل دور التمثيل التجاري .

7- توفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية .

8- التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

‎كما تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وهي:

1- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد.

2- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.

3- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.

4- تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.

5- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.

6- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء.

7- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.

8- تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.

9- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10- يجرى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع، كذلك عمليات الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.

11- انشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.