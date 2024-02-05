شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان جميع نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول نهاية الأسبوع الجارى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر مسئولة ب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن المديريات والإدارات التعليمية تعمل خلال الأسبوع الجاري على الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات لنتائج الطلاب التى لم تعلن، مشددة على أنه سيتم إعلان جميع نتائج الطلاب قبل نهاية الأسبوع الجارى وذلك قبل انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل.

وشددت المصادر على أن هناك متابعة لجميع مراحل العمل داخل الكنترولات لرصد وظهور النتائج بشكل سريع وبدقة وشفافية كبيرة مع منح الطلاب أحقية التظلم على درجات الفصل الدراسي الأول.

فيما أتاحت بعض المديريات التعليمية تقديم طلبات التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية إلكترونيا مع التوجه إلى لجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية التابع لها المدرسة وطباعة استمارة التقدم الإلكترونية، موضحة أنه بعد انتهاء فتره التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولى أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من الموجهين العموم كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته من خلال الموقع بعد 15 يوماً من الانتهاء من فترة التظلمات بالكامل.

وشددت المديريات التعليمية على أنه في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم، مضيفة أن درجات الفصلين الدراسيين تحدد مجموع التلميذ وحالته بنهاية العام الدراسى.

فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المديريات التعليمية، بتنفيذ خطة البرنامج العلاجي لتنمية مهارات الطلاب في القراءة والكتابة خلال إجازة نصف العام الدراسي للارتقاء بالمستويات المعرفية وتنمية المهارات اللغوية لدى الطلاب وذلك وفقا لاستراتيجية الوزارة في هذا الشأن .

وشددت وزارة التربية والتعليم، على مديري التعليم الابتدائي بتنفيذ خطة لتنفيذ البرنامج العلاجي لضعاف القراءة والكتابة حتى 8 فبراير للطلاب الضعاف وفقا للإحصاءات والبيانات الواردة ادمن التعليم الابتدائي بالمديريات، كما طالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية اعتماد خطة التنفيذ بالإدارات والمدارس التابعة وموافاة الوزارة بها كي يتم متابعتها والتواجد أثناء التنفيذ ومتابعة البرنامج بالمدارس.

كما وجهت بضرورة استمرار تنفيذ مجموعات الدعم المدرسى للطلاب خاصة فى الثانوية العامة خلال فترة إجازة نصف العام حتى يستفيد الطلاب منها وتخفيفا للأعباء ورفع المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتقديم كافة سبل الدعم لأبنائنا الطلاب.