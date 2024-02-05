شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة النقل: تشغيل كوبرى الصيرفى لحل أزمة المرور بمزلقان السكة الحديد برشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة النقل، أنه تم إنشاء كوبرى الصيرفى في إطار تنفيذ المرحلة العاجلة لخطة وزارة النقل لإنشاء الكباري أعلى المزلقانات الأكثر خطورة على شبكة السكك الحديدية، حيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء 32 كوبري أعلى مزلقانات السكة الحديد لتحقيق السيولة المرورية في القرى والمدن المختلفة وتوفير أعلى معدلات السلامة والأمان وتجنب وقوع الحوادث والمحافظة على أرواح المواطنين.





ويمر كوبري الصيرفى، أعلى مزلقان السكة الحديد لربط رشيد القديمة بمدينة رشيد الجديدة، بتكلفة 95 مليون جنيه، ويبلغ طول الكوبرى 660م وعرضه 16.8 م فى اتجاهين بواقع 2 حارة مرورية ، بالإضافة إلى 2 مطلع ومنزل بطول 140م بكل اتجاه .

ونشرت وزارة النقل، فيديو يوضح الانتهاء من إنشاء كوبري الصيرفى، وتشغيله والذى يمر أعلى مزلقان السكة الحديد لربط رشيد القديمة بمدينة رشيد الجديدة.