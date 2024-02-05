شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: ننفذ خطة شاملة لتوطين صناعة وسائل النقل ولا استيراد لأى أتوبيسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد المهندس كامل الوزيروزير النقل والدكتور محمد عصمت وزير قطاع الأعمال، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث التعاون المشترك فى توطين صناعة الأتوبيسات فى مصر، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوطين صناعة وسائل النقل فى مصر ومنها صناعة الأتوبيسات و تحت شعار"لا استيراد لأى أتوبيسات من الخارج " .

وحضر اللقاء رؤساء الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والسوبر جيت واكتا والقابضة للهندسة والنصر للسيارات وجهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى ونائب رئيس هيئة تخطيط مشروعات النقل .

فى بداية اللقاء، أكد وزير النقل، أن الوزارة تسعى لتنفيذ خطة شاملة لتوطين صناعة كل وسائل النقل، ومنها توطين صناعة الأتوبيسات، وخاصة التركيز على زيادة نسب المكون المحلى لهذه الصناعة، والتأكيد على التطوير الدائم لهذه النسب، مشيراً إلى أن السبق للشركات الوطنية العامة المتخصصة لإنتاج كل أنواع الأتوبيسات (كهرباء -غاز – ديزل) مثل شركة النصر، يعد هدفا أساسيا تسعى كلا الوزارتين لتحقيقه، وذلك تعظيماً لتلك الصناعة فى مصر، وتوفيرا للعملة الصعبة، بالإضافة إلى المساهمة فى توفير الآلاف من فرص العمل، وكذلك لتلبية احتياجات السوق المحلى ثم التوسع فى التصدير للخارج، لتصبح مصر قاعدة صناعية متخصصة فى هذا المجال، لافتاً إلى أن الوزارة بها شركات متميزة تعمل فى مجال نقل الركاب مثل شركات "شرق الدلتا والصعيد وغرب ووسط" التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى والاتحاد العربى للنقل (السوبرجيت) واكتا، وهذه الشركات تقوم بتنفيذ خطة طموحة للتطوير الشامل لها وتحديث أسطولها عن طريق الاستفادة من خطة التصنيع المحلى لشركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص.

وخلال الاجتماع، تم استعراض إمكانات التصنيع الحالية لشركة النصر للسيارات وخطة التطوير الشاملة لها، حيث تم التأكيد على الدعم الكامل لهذا التعاون الذى ستكون من نتائجه تحقيق انطلاقة ناجحة فى مجال توطين صناعة الأتوبيسات فى مصر، وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، وبما يساهم فى تقديم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب، كما تم التأكيد على أهمية توطين الصناعات المكملة والمغذية لصناعة الأتوبيسات لتكون صناعة متكاملة، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من استيراتيجية حوافز توطين صناعة السيارات وفقاً لما تم إقراره فى اجتماعات المجلس الأعلى لتوطين صناعة السيارات، لتضمين مصنعى الحافلات والصناعات المغذية لها وتعديل أسس الحوافز لتلائم هذه الصناعة الواعدة والصاعدة فى مصر.

وفى ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاءات مكثفة بين المختصين من الجانبين لتفعيل هذا التعاون، والتنسيق لجولة ميدانية لوزيرى النقل وقطاع الأعمال وشركة النصر للسيارات لتفقد خطوط الإنتاج وإمكانيات الشركة بما يساهم فى دعم توطين هذه الصناعة.