شكرا لقرائتكم خبر عن خطة تطوير المستشفيات.. الصحة تعلن استلام 14 مستشفى بعد رفع كفاءتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن تطوير وإستلام 14مستشفي مركزي تشمل (مستشفى شبرامنت المركزي – مستشفى القناطر الخيرية – مستشفى جهينة المركزي - مجمع السويس الطبي – مستشفى ادفو باسوان (حورس مستشفى الباجور المركزي – مستشفى السلام ( المبني البحري) – مستشفى طهطا - مستشفى محلة مرحوم - مستشفى بيلا المركزي - مستشفى القصاصين المركزي ( المرحلة الأولى) - مستشفى دراو باسوان المرحلة الأولى) - مستشفى الخانكة المركزي - القنطرة غرب (المرحلة الأولى) ) .

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن المستشفيات تضمنت مستشفى أورام كفر الشيخ - مستشفى الصحة النفسية ببورسعيد (المرحلة الأولي ) ومركز علاج الحروق بمستشفي القناطر الخيرية (المرحلة الاولى)) و4 مخازن إستراتيجية ( المخازن الاستراتيجية بطنسا - المخازن الاستراتيجية - الواسطي - المخازن الاستراتيجية بالفشن.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء في المشروعات الصحية العملاقة مثل تحويل معهد ناصر إلي مدينة طبية متكاملة بثلاث أضعاف السعة السريرية وباستثمارات مباشرة بلغت 8.5 مليار جنيه، وكذلك مركز أورام منوف بسعة سريرية 200 سرير بتكلفة انشائية ، مليار جنيه وأورام طنطا بسعة سريرية 140 سريرا بتكلفة تقديرية 1.4 مليار جنيه، وبدء التطوير الشامل بمستشفي أم المصريين بمحافظة الجيزة بتكلفة تقديرية مليار جنيه وكذلك البدء في إنشاء امتداد مستشفي حلوان العام بسعة سريرية 225 سريرا بتكلفة إنشائية 1.1 مليار جنيه وأيضا تحويل مستشفي هرمل إلي مركز أورام متكامل وبارتفاع السعة السريرية من 150 سريرا إلي حوالي 400 سرير، وإضافة خدمات العلاج الإشعاعي بتكلفة إنشائية 107 مليارات جنيه.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء في انشاء المركز الوطني للمعامل المركزية بتكلفة انشائية بلغت 103 مليارات جنيه، بالإضافة إلي بدء الأعمال في 15 مستشفي وهى مستشفي بولاق الدكرور - مستشفي طوخ - مستشفي السنطة - مستشفي طنطا الجديدة - مستشفي القنطرة شرق - مستشفي القنطرة غرب - مستشفي طوارئ السويس - مستشفي الجهاز التنفسي والرعاية الرئوية - مستشفي منفلوط المركزي - مستشفي نجع حمادي - مستشفي جرجا العام - مستشفي الاقصر العام - مستشفي الداخلة المركزي - مستشفي كوم أمبو - مستشفي دروا المركزي.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنه يتم الاهتمام بالبنية التحتية للمنشآت الصحية بمشروع إنشاء المعامل المركزية وجاري تنفيذ المشروع بقيمة مليار و375 ألف جنيه ووصلت نسبة التنفيذ لـ 40٪.