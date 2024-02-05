شكرا لقرائتكم خبر عن فصائل فلسطينية تعلن استـهداف تجمعات للاحـتـلال جنوب غزة بصواريخ قصيرة المدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت فصائل فلسطينية استـهداف تجمعات لجيش الاحـتـلال جنوب غرب مدينة غزة بصواريخ قصيرة المدى، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقبلها أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف جنود للاحتلال الإسرائيلي في محاور التقدم بمدينة خان يونس بالقنابل المقذوفة من نوع "برق" المضادة للأفراد.

فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق 8 صواريخ وقذائف هاون باتجاه بلدتي برعم ودوفيف في الجليل الأعلى، حسبما أفادت القاهرة الإخبارية.