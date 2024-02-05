شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انتهاء إجازة نصف العام لطلاب المدارس وبدء الدراسة بالترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا على انتهاء إجازة نصف العام الدراسي لطلاب المدارس، حيث تنتهى إجازة نصف العام الدراسي بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير، مشددة على أنه يتم الاستعداد بشكل كبير لاستقبال الطلاب بالمدارس والفصول مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وتبدأ اختبارات الفصل الدراسى الثانى في مايو 2024، مشيرة إلى أن الدراسة في الترم الثاني لمدة 14 أسبوعًا، على أن تنتهي في يوم الخميس 6 يونيو 2024، بإجمالى 96 يومًا، موزعة على 14 أسبوعًا.

وأوضحت الوزارة أنه يتم الاستعداد مباشرة للفصل الدراسى الثانى بعد إعلان نتائج امتحانات الترم الأول، مضيفة أن المدارس تعمل بشكل متواصل على معرفة احتياجاتها استعدادا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى، كما سيتم وضع جداول الحصص الدراسية واستكمال سد العجز في أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى تجهيز الكتب الدراسية لتسليمها للطلاب في الأسبوع الأول من بدء الدراسة، مؤكدة أن المدارس تسلمت الكتب وسيتم استكمال باقى الأعداد المطلوبة خلال الأيام المقبلة قبل انطلاق الدراسة بالترم الثانى.