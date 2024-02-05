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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بالسرطان بين الأطفال.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أعراض تحزيرية تظهر على الأطفال يجب على أولياء الأمور ملاحظتها وتتضمن :-
- الحمى
- فقدان الوزن
- الصداع الحاد والمستمر
- ألم العظام
وتابعت وزارة الصحة والسكان إن أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال هو سرطان الدم وسرطان الدماغ والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة .
ووجهت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور إلي ضرورة الكشف المبكر عن الاورام وذلك لضمان الشفاء العاجل .
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