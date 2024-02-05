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وزارة الصحة تكشف أعراض الإصابة بالسرطان بين الأطفال.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان عن 4 أعراض تحزيرية تظهر على الأطفال يجب على أولياء الأمور ملاحظتها وتتضمن :- 

 

- الحمى

- فقدان الوزن 

- الصداع الحاد والمستمر 

- ألم العظام 

 

وتابعت وزارة الصحة والسكان إن أكثر أنواع السرطان شيوعا بين الأطفال هو سرطان الدم وسرطان الدماغ والأورام اللمفاوية والأورام الصلبة .

 

ووجهت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور إلي ضرورة الكشف المبكر عن الاورام وذلك لضمان الشفاء العاجل .

 


 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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