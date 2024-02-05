شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تطلق مقرأة الفتيات القارئات غدا بمسجد الشيدة نفيسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطلق وزارة الأوقاف مقرأة الفتيات القارئات غدا الثلاثاء 6 فبراير 2024م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) الساعة الحادية عشرة صباحًا، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالفتيات من حفظة القرآن الكريم ، وحرصها على تعلمهن قواعد النطق السليم على الوجه الذي يُعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره، والعمل على إبراز النماذج المتميزة منهن.

وكانت قد أقيمت (89) درسًا من الدروس العلمية والدعوية المنهجية لواعظات الأوقاف، بمساجد الجمهورية وسط إقبال من السيدات، واللاتي أشدن ‏بجهود وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتشكيل الوعي الديني الرشيد.

ففي مديرية أوقاف القاهرة، أقيم الدرس المنهجي بعدد (32) مسجد، منها مسجد حسن الشربتلي، ومسجد السيدة خديجة.

وفي مديرية أوقاف الجيزة، أقيم الدرس المنهجي بعدد (3) مساجد، منها: مسجد المدينة الجامع، ومسجد موسى بن نصير.

وفي مديرية أوقاف الفيوم، أقيم الدرس المنهجي بمسجد عمر بن الخطاب.

وفي مديرية أوقاف سوهاج، أقيم الدرس المنهجي بعدد (7) مساجد، منها: مسجد النور، ومسجد آل العسكري.

وفي مديرية أوقاف الشرقية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (7) مساجد، منها: مسجد أبو بكر الصديق، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ، أقيم الدرس المنهجي بعدد (3) مساجد، منها: مسجد البرهامي، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الإسكندرية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (3) مساجد، منها: مسجد الكبير، ومسجد: الهدى.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد، أقيم الدرس المنهجي بمسجد أبو بكر الصديق.

وفي مديرية أوقاف المنوفية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (5) مساجد، منها: مسجد الهدى، ومسجد القديم.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (10) مساجد، منها: مسجد الكبير، ومسجد البحري الجديد.

وفي مديرية أوقاف المنيا، أقيم الدرس المنهجي بعدد (2) مسجد، مسجد ابو بكر الصديق، ومسجد قباء.

وفي مديرية أوقاف مطروح، أقيم الدرس المنهجي بمسجد أحد.

وفي مديرية أوقاف الغربية، أقيم الدرس المنهجي بعدد (7) مساجد، منها: مسجد الدماطي، ومسجد العمري.

وفي مديرية أوقاف بني سويف، أقيم الدرس المنهجي بعدد (3) مساجد، منها: مسجد الشرقي، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف البحيرة، أقيم الدرس المنهجي بمسجد الهداية، ومسجد الشناوي القبلي.

وفي مديرية أوقاف أسيوط، أقيم الدرس المنهجي بمسجد الرحمة، ومسجد البقلي.