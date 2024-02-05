وزير الرى: دراسة أولويات المناطق المطلوب لها إحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وفد البنك الإسلامي للتنمية لتقييم مشروع "البرنامج القومي الثالث للصرف" لاستعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من "البرنامج القومي الثالث للصرف" ، ومقترحات تنفيذ "المشروع القومى الرابع للصرف".

ووجه سويلم، بعمل تقييم للمناطق التى تم خدمتها بشبكات الصرف المغطى للمرحلة الأولى الممولة من البنك الاسلامى للتنمية "قبل وبعد أعمال التنفيذ"، ومقارنة النتائج لبيان الآثار الإيجابية لتنفيذ شبكات الصرف المغطى فى تلك المناطق.

ووجه بدراسة أولويات المناطق المطلوب لها إحلال وتجديد لشبكات الصرف المغطى لإدراجها ضمن أعمال "المشروع القومى الرابع للصرف" .

وقال سويلم، إن إستراتيجية الوزارة تهدف لإنشاء شبكات الصرف المغطى فى جميع الأراضى القديمة على حسب الدراسات التى تتم فى هذا الشأن، وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى المساحات التى إنتهى عمرها الافتراضى ، مشيراً لقيام هيئة الصرف بتنفيذ إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بزمام 89 الف فدان خلال العام المالى 2022/ 2023 ، وانه من المستهدف تنفيذ احلال وتجديد شبكات الصرف المغطى فى زمام 60 ألف فدان خلال العام المالى الحالى 2023/ 2024 .

وأشار إلى فوائد مشروعات الصرف الزراعى المغطى والمتمثلة في صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات والتربة لمنع زيادة كميات المياه بالطبقة السطحية من التربة وبالتالي التأثير سلباً على النبات ، بالإضافة لزيادة الرقعة الزراعية، وزيادة دخل المزارع نتيجة لإرتفاع إنتاجية الأرض وزيادة خصوبة التربة، لافتا إلى أن استمرار أعمال الصيانة الدورية لهذه الشبكات يمثل أداة رئيسية لتحقيق استمرارية هذه الشبكات في أداء عملها بكفاءة وزيادة العمر الإفتراضى لشبكة الصرف المغطى.

يذكر أن البرنامج القومى الثالث للصرف (2013 – 2026) يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 528 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 110 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، حيث تم حتى تاريخه إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 335 ألف فدان ، ويجرى تنفيذ البرنامج على عدة مراحل (المرحلة الأولى والتي تم نهوها في عام 2019 وتم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان - المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 177 ألف فدان (تم نهو 130 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 30 ألف فدان (تم نهوها، وجارى تنفيذ وطرح باقى أعمال الصرف العام "الأعمال الصناعية") - المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي 2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 25 ألف فدان (تم نهو 111 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح لباقى الزمام) ، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان (تم نهو 30ألف فدان منها ، وجارى تنفيذ وطرح باقى الأعمال الصناعية المدرجة بالمشروع ) .