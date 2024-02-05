شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تجهز شاحنة مساعدات لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجهز الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، شاحنة مساعدات لأهالى غزة، وذلك بتوجيهات قداسة البابا تواضروس الثانى وبالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي، وبحضور أنبا يوليوس أسقف الخدمات العامة والاجتماعية ومعه خدام وخادمات من الأسقفية وفتيات وفتيان من الكشافة.

ويتم تجهيز محتويات شاحنة مساعدات إلى أهالينا فى غزة وتتكون من (بطاطين ومراتب وملابس شتوية للأطفال وغيرها من المستلزمات..) والتى كان يتم تجميعها فى مخزن الأسقفية بمدينة نصر.

جدير بالذكر، أن إجمالي عدد قاطرات المساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية التي تسلمها الجانب الفلسطيني منذ بدء العدوان الإسرائيلي علي القطاع خلال المراحل الثلاث من مد الجسر البري للمساعدات إلي نحو (395) قاطرة محملة بالأدوية والمسلزمات الطبية والملابس والمواد الغذائية والأغطية بإجمالي وزن (7825) طنًا لدعم الأشقاء في غزة لمواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

ويُذكر أن المرحلة الثالثة من قوافل المساعدات الإغاثية والإنسانية لقطاع غزة تضمنت نحو (102) قاطرة محملة بـ(1.084) طنًا من الموادالغذائية و(54.7) طن من البطاطين والملابس والأكفان ونحو (399.5) طن من المياه وأكثر من(197.6) طن من الأدوية والمستلزمات الطبية و28 طنًا من حفاظات الأطفال و(15) طنًا من المنظفات.

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت نحو (185) قاطرة محملة بـ(2444) طنًا من المواد الغذائية (48) ألف بطانية وملابس وأكفان (458) طن مياه وأكثر من 562 ألف علبة من الأدوية والمستلزمات الطبية.