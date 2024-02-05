شكرا لقرائتكم خبر عن 12 محورا لتنفيذ استراتيجية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت المحاور التي اعلنها الوزير كالتالي:
١- تطوير منظومة الحجر الزراعي المتمثلة في التتبع والتكويد .
٢- تعظيم الاستفادة من قدرات الأسواق التصديرية القائمة وفتح أسواق جديدة.
٣- تعظيم دور مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في البطاطس.
٤- تطويـر قدرات المعامـل المرجعية المعتمدة دوليًاً.
٥- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الغذاء.
٦- المشاركة في الكيانات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية وسلامة الغذاء
٧- تطوير منظومة التحول الرقمي للحجر الزراعي في اطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الزراعة.
٨- تدعيم منظومة الحجر الزراعى بعدد من العمالة المتخصصة.
٩- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.
١٠- جارى حالياً التوسع في منظومة النقل السريع.
١١- الرصد والمتابعة للعملية التصديرية في الأسواق الدولية.
١٢- إنشاء منظومة المعامل الموحدة في المنافذ الجمركية لتوحيد كل جهات الرقابة والإشراف في مكان واحد.
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