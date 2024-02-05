شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ الرئيس بذكرى الإسراء والمعراج: معجزة راسخة في وجدان الأمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الثابتة الراسخة في وجدان الأمة، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة على سيادته وعلى الشعب المصري كله وعلى الأمتين العربية والإسلامية وعلى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وعلى البشرية جمعاء بالخير واليمن والبركات.

جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف تقيم احتفالها بذكرى الإسراء والمعراج بعد غدٍ الأربعاء 7 فبراير 2024م بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) بالقاهرة، عقب صلاة العشاء.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح مسجد الفردوس بالزقازيق بمحافظة الشرقية الأربعاء الموافق 7 / 2 / 2024م، وسيتم افتتاح ( 22 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 9 / 2 / 2024م، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 558 ) مسجدًا منها ( 435 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م عدد ( 11580 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف الأقصر

1. مسجد الفتح الإسلامي – المريس - الطود

2. مسجد خاتم المرسلين – طيبة

مديرية أوقاف القاهرة

3. مسجد زون 10 - زون 10 البانسية–كمبوندجاردينا سيتي

مديرية أوقاف الفيوم

4. مسجد الرحمن – أبو سكين – العجميين

5. مسجد الوحدة المحلية – سنهور القبلية - العجميين

6. مسجد الحنفي – نزلة بشير – مركز الفيوم

7. مسجد الرحمن – عزبة رمزي – بندر الفيوم

8. مسجد العتيق – تطون – مركز إطسا

مديرية أوقاف الغربية

9. مسجد القبلي – كفر الحمام - بسيون

10. مسجد الرحمة ( الكبير ) – كفر دمتنو– المحلة الكبرى

11. مسجد عبد المجيد حجازي – المعتمدية – المحلة الكبرى

مديرية أوقاف الجيزة

12. مسجد عرفات – منشأة أبو العباس - العياط

13. مسجد الرحمن البحري – منيل السلطان - أطفيح

مديرية أوقاف كفر الشيخ

14. مسجد فتح الأبيض – منشية المرشد - مطوبس

15. مسجد القبلي – النوايجة– دسوق بحري

16. مسجد الغفران – أبو العزايم– سيدي سالم

مديرية أوقاف بني سويف

17. مسجد أبو بكر الصديق – قفطان الغربية – مركز سمسطا

مديرية أوقاف الإسماعيلية

18. مسجد إبراهيم سلامة – عزبة منصور – التل الكبير

مديرية أوقاف الإسكندرية

19. مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف الدقهلية

1. مسجد غازي مصبح – مركز بني عبيد

مديرية أوقاف البحيرة

2. مسجد النور المحمدي – شارع البحر - مركز المحمودية

مديرية أوقاف الغربية

3. مسجد الرحمن – محلة روح – طنطا ثان