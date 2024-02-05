شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى فى الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مساء أمس الأحد، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثاني، إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي على الرابط الآتي: https://www.gizaedu.net.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية خطوات وضوابط التظلم على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

1- يقوم الطالب أو ولي أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها.

2- سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة.

3- اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

5- في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.