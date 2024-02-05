شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم.. مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلاً والصغرى بالقاهرة 11 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين، طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد ومحافظة الوادى الجديد، وتكون درجة الحرارة الصغرى للمدن الجديدة فى القاهرة الكبرى تتراوح من ( 7 - 8 درجة مئوية ).

متوقع أيضا اليوم أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 05، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 ، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09.