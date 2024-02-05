شكرا لقرائتكم خبر عن إعلان نتيجة الترم الأول لطلاب أولى وثانية ثانوى بالجيزة فى المدارس غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي بمحافظة الجيزة عن موعد إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول في المدارس، بعد إعلان النتيجة إلكترونيًا أمس الأحد عبر الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

من جانبها، أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس غدًا الثلاثاء، وذلك بشكل موحد على مستوى المحافظة، ودون تحصيل أي رسوم تحت أي مسمى.

وحددت الإدارات التعليمية توزيع درجات الصفين الأول والثانى الثانوى العام، موضحة أن مجموع الصف الأول الثانوي العام 280 درجة وأيضا الصف الثانى الثانوى.

وتنتهى إجازة نصف العام الدراسي بنهاية الأسبوع الجارى، على أن يعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني السبت المقبل 10 فبراير الجاري، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عودة الدراسة بالترم الثانى فى مواعيدها المحددة وفق الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالى دون تأجيل أو تأخير.