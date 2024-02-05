شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى المنوفية بالاسم ورقم الجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية بالاسم ورقم الجلوس، وذلك بعد اعتمادها من اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بنسبة نجاح 88,73% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل ، حيث بلغ عدد الحاضرين 80 ألف و 971 طالب.

كما اعتمد المحافظ نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للصم دور يناير 2024 بنسبة نجاح 73,81 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 42 طالب ، كما تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 80,07 % وتقدم للامتحان 3853 طالب وحضر 3563 طالب ، وكذا اعتماد نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادى للمكفوفين دور يناير 2024 بنسبة نجاح 72,73 % حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للامتحان 11 طالب ، كما تم اعتماد نتيجة إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية بنسبة نجاح 96,8 % حيث بلغ عدد المتقدمين 125 طالب .

ومن جانبه أوضح محمود الفولى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بأن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة لعام 2024 بلغ 82 ألف و477 طالب وطالبة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ، مشيرا إلى أن المديرية قد أنهت استعداداتها لبدء الفصل الدراسى الثانى والانتهاء من جاهزية المدارس بمختلف الإدارات التعليمية لاستقبال الطلاب وتهيئة الأجواء المناسبة أمامهم لضمان انتظام اليوم الدراسى.